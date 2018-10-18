Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

США закроют границу с Мексикой, если не уменьшится поток мигрантов из стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

По его мнению, лидеры этих стран почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США огромное количество людей, среди которых есть преступники.

"Я должен самым серьезным образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если у них не получится это сделать, то я должен обратиться к ВС США и закрыть нашу южную границу", — подчеркнул Трамп.

Также он намерен прекратить помогать властям этих стран, так как они "почти не контролируют свое население".

Возведение "большой и красивой стены" на границе между США и Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. Ее протяженность должна составить более трех тысяч километров. В августе 2018 года президент США заявил, что строительство стены уже началось.