Испанский суд оправдал всех членов "русской мафии"

Испанский Национальный суд признал невиновными всех фигурантов, проходящих по так называемому громкому делу "русской мафии" об отмывании денег, полученных преступным путем, передает "Интерфакс".

В четверг адвокат депутата Госдумы Резника Александр Гофштейн сообщил, что оправданы все, в том числе Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин, еще несколько человек. "Признано, что представленные следствием в суд материалы никоим образом не подтверждают предъявленное обвинение, оно полностью голословное".

Он также отметил, что испанский суд также признал незаконным заключение ряда обвиняемых под стражу, содержание их в тюрьме, аресты их имущества.

"Это проводилось без законных оснований в отношении невиновных людей", — сказал адвокат, отметив, что после оправдательного вердикта суда арест с имущества фигурантов дела будет снят. Кроме того, все оправданные имеют право подать иски за незаконное уголовное преследование, которым, скорее всего, воспользуются.

"Конечно, мы будем все это еще обсуждать, так как об оправдании стало известно 2-3 часа назад. Но я уверен, что каждый дорожит своим именем и в меру собственного желания предпримет юридические шаги для защиты своего доброго имени. Никто никому ничего дарить не собирается, у людей 10 лет жизни прошли в постоянной нервотрепке и с клеймом обвиняемого", — заключил Гофштейн.

Расследование дела предполагаемых членов "русской мафии" затянулось на 11 лет. Слушания в Национальном суде Испании в отношении 17 человек, в том числе депутата В.Резника, началось в феврале этого года.

В ходе процесса выяснилось, что эти люди не имеют каких-либо связей с Геннадием Петровым и Александром Малышевым, которые считаются лидерами этой преступной группировки.