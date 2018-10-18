Летняя осень: 18 октября в Москве тепло побило рекорд 1967 года

Температура в Москве 18 октября побила рекорд 51-летней давности. Если в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день плюс 17,5 градуса, то в этом году в 14:00 столбики термометров на главной московской метеостанции ВДНХ поднялись до 17,9 градуса.

Как написал на своей странице в "Фейсбуке" специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, такого тепла в Москве в этот день не было за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года.

Как ранее сообщали метеорологи, бабье лето в Россию принес ураган из США.