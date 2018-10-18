Путин: трагедия в Керчи стала результатом глобализации

Трагедия в керченском колледже, где студент убил 20 человек, стала результатом глобализации, считает президент России Владимир Путин.

"Это — результат глобализации. В соцсетях, в Интернете мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах ", — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По его словам, глобальная реакция на меняющиеся условия, в том числе и в виртуальном пространстве, оказалась недостаточной.

"Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", — пояснил Владимир Путин.

17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения и открыл стрельбу из ружья. Жертвами стрелка стали 15 студентов и 5 работников колледжа. Более 50 человек получили различные ранения. Сам нападавший позже покончил жизнь самоубийством. В Крыму объявлен трехдневный траур.