Геологи оспорили биологическое происхождение древнейших окаменелостей на Земле

Два года назад австралийские исследователи из Университета Вуллонгонг потрясли научный мир, заявив об обнаружении в горных породах возрастом 3,7 миллиарда лет структур, похожих на окаменелые останки первой жизни. Находка говорит о том, что жизнь могла возникнуть на молодой планете довольно быстро: на 200 миллионов лет раньше, чем предполагалось. Между тем недавнее исследование ставит под сомнение это открытие. Авторы последней работы считают, что найденные структуры имеют небиологическое происхождение.

В исследовании 2016 года геолог Аллен Натмэн (Allen Nutman) и его коллеги выявили в горной породе конусообразные структуры длиной от 1 до 4 сантиметров. Она была обнаружена в формации Исуа на юго-западе Гренландии.

По словам учёных, эти структуры представляют собой строматолиты – осадочные образования, созданные в ходе роста микробных колоний на мелководье.

Строматолиты являются одними из самых надёжных свидетельств существования ранних форм жизни на Земле. Сами по себе они никогда не были живыми, но были сформированы микробами, от которых спустя столько времени не могло бы остаться никаких окаменелых останков. Если проводить аналогию, то строматолиты – всё равно, что небоскрёбы, которые обнаружат существа из далёкого будущего на нашей планете, даже если сами люди вымрут. К тому времени костей человека уже будет не найти, но остатки некогда больших и прочных зданий ещё будут стоять, уточняют учёные.

Собственно, два года назад специалисты заключили, что перед ними именно древнейшие свидетельства жизни на Земле. Следовательно, находка демонстрирует стремительность, с которой жизнь возникла после образования нашей планеты примерно четыре миллиарда лет назад.

Кроме того, находка свидетельствует о том, что жизнь на Марсе могла развиваться точно так же, как и на Земле. Красная планета могла ничем не отличаться от нашей в те далёкие времена (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказали об этой теории).

Отметим, что структуры были обнаружены в сильно деформированных горных породах. Несмотря на это, учёные заявили, что перед ними не что иное, как строматолиты. При этом специалисты не нашли в изучаемых образцах органических соединений или биомаркеров (так называемых химических окаменелостей), но конусообразные структуры интерпретировались как остатки древней микробной жизни. При этом Натмэн и его коллеги исключили другие возможные объяснения найденных артефактов.

Скептически отнесясь к этим выводам, геолог Эбигейл Олвуд (Abigail C. Allwood) из Калифорнийского технологического института, геофизик Миник Розинг (Minik T. Rosing) из Копенгагенского университета и их коллеги решили посетить формацию Исуа и взглянуть на эти горные породы своими глазами. Их анализ, опубликованный в издании Nature, предполагает, что Натмэн и его коллеги ошиблись. По их мнению, изучаемые структуры образовались в результате геологических процессов.

Предполагаемые строматолиты в горных породах – это просто продукты тектонических процессов, считают учёные, и в них нет ничего биологического.

Они посмотрели на структуры с нескольких ракурсов и выяснили, что c одной стороны изучаемого элемента присутствуют признаки сжатия, а другая сторона чуть расширена. Это говорит о том, что окружающая порода вытеснила их в такую форму.

Трёхмерная визуализация помогла учёным выяснить, что форма структур не напоминает конусы. Кроме того, изучаемые элементы не имеют ни внутренних слоёв, ни химических сигнатур, связанных с микробной активностью.

Олвуд, Розинг и Натмэн согласны только в одном: образования были созданы в морской среде.

Если принимать точку зрения Олвуд и её коллег, то звание самых ранних свидетельств жизни возвращается строматолитам из Австралии. Они были изучены в 2006 году, и их возраст впечатляет не меньше — 3,45 миллиарда лет.

Между тем Натмэн не намерен лишать своё открытие звания самых древних окаменелостей на Земле. Несмотря на новое исследование, он стоит на своём, считая, что учёным не удалось скомпрометировать анализ работы двухгодичной давности.

По его мнению, Олвуд и её коллеги уделили слишком мало времени формации Исуа и что они совершили серьёзные ошибки за короткое время своего пребывания там.

Натмэн указывает на то, что учёные не посетили места, исследованные им и его коллегами из-за того, что они "были покрыты тонким слоем снега". Вместо этого они выбрали другой, более доступный участок, который Натмэн как раз не стал обследовать из-за серьёзной тектонической деформации и химического выветривания породы.

"Это классический сценарий сравнения яблок и апельсинов, приводящий к неизбежному результату, по итогу которого наши наблюдения не совпадают. Олвуд так и не приняла предложение моей команды предоставить им наши образцы для независимой оценки наиболее хорошо сохранившихся оригинальных образцов", — сообщил Натмэн изданию Gizmodo.

Между тем другие исследователи, не участвовавшие в двух работах, утверждают, что обе команды недостаточно хорошо доказали свои точки зрения и что поиск старейших микробных окаменелостей планеты продолжается.

Добавим, что недавно авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об обнаружении древнейших на Земле химических следов животных.