Путин: никто не утруждает себя доказательствами, обвиняя Россию

Никто в мире не утруждает себя представлением доказательств при обвинениях в адрес России о вмешательстве куда-либо.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

В Штатах независимый специальный прокурор Роберт Мюллер и обе палаты Конгресса ведут расследование о том, что якобы России вмешивалась в президентские выборы в Америке в 2016 году, а нынешний президент США Дональд Трамп связан с Москвой.

Россия многократно отвергала данные обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы в США и других странах, сообщил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В свою очередь, советник американского президента США по национальной безопасности Джон Болтон проинформировал мировую общественность о том, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки.