Путин: я не разделяю мнения, что Трамп токует, как тетерев, и не слышит никого

Дональд Трамп настроен на то, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение на Валдайском форуме в Сочи высказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, действующий президент США настроен на стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Российская сторона к этой стабилизации отношений готова в любой момент, подчеркнул Путин.

Президент РФ также заявил, что, скорее положительно оценивает итог встреч с президентом США Дональдом Трампом. "Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? – цитирует главу правительства "Интерфакс". — Я считаю, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки, скорее были позитивными, чем негативными".

Встречи лидеров РФ и США не наладили ситуацию внутри Соединенных Штатов, считает российский президент. "Мы смотрим, что происходит там, на внутриполитической площадке, но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая", — заметил он.

Кроме того, Владимир Путин высказался на тему, что не согласен с мнением, что его американский коллега "токует, как тетерев и не слышит никого". Это неправда, заверил он. Прямую трансляцию форума ведет телеканал "Россия 24".