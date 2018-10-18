Вера Звонарева покинула Кубок Кремля, проиграв четвертьфинал

Российская теннисистка Вера Звонарева покидает проходящий в Москве престижный турнир Кубок Кремля. В четвертьфинале 34-летняя россиянка проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой по итогам трех сетов.

Звонарева начала успешно: первую партию она завершила в свою пользу со счетом 6:4. Однако во втором и третьем сете развить успех в поединке с 11-й ракеткой мира она не смогла и проиграла матч (5:7, 3:6). На корте соперницы провели 2 часа 14 минут.

Севастова пробилась в полуфинал, где поспорит за путевку в полуфинал с Онс Жабер, представляющую Тунис. Турнир завершится 20 октября.