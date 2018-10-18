Пассажиров горящего самолета спасли через иллюминаторы: в Домодедове прошли учения

Масштабные учения в аэропорту Домодедово: по сценарию там совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. По словам специалистов, ситуация была максимально приближена к реальности. Спасатели и медики эвакуировали пассажиров через иллюминаторы, а пожарные учились работать с новой спецтехникой.

Все экстренные службы аэропорта Домодедово подняты по тревоге. Техника появляется на летном поле за 10 минут. У прибывающего самолета неполадки — не выдвигается стойка шасси.

"На борту находятся 170 пассажиров и 8 членов экипажа, также есть опасный груз", — объясняет вводную руководитель учений Алексей Архипов.

На случай, если самолет ударится о полотно, полосу поливают пеной, но возгорание все равно происходит. Пока одна бригада тушит открытый огонь, другие пожарные подтягивают лестницы. Пассажиры выходят из самолета прямо на крыло.

"Прибыли на место за 3 минуты, это очень сложные условия, все должны работать слаженно", — объясняет Дмитрий Хеба, начальник дежурной смены аэропорта Домодедово.

Некоторых пострадавших буквально на руках достают из иллюминаторов и спускают на землю. Медики должны за считанные минуты определяют тяжесть травм, которые получили пассажиры. Скорые разъезжаются в ближайшие города: Домодедово и Видное.

Самолет потушен, но не двигается с места. Кульминация учений — поврежденный самолет нужно убрать с полосы. Задача непростая, ведь весит Ил-62 почти 70 тонн, поэтому потребуется специальный кран и тягач. Эта техника появилась в Домодедове всего пару лет назад и уже активно используется. Все условия учений максимально приближены к реальным.

Подобные учения проходят в аэропорту Домодедово ежегодно. Тренировки экстренных служб здесь продолжатся и завтра уже в самом здании аэровокзала.