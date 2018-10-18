Путин назвал себя националистом, у которого 146 миллионов единомышленников

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что считает себя националистом, но не "пещерным", а "правильным и настоящим".

"Если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ", — заявил глава государства, назвав "пещерный" национализм "дурацким и придурошным".

"А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным и самым настоящим националистом, и самым эффективным, являюсь я", — объяснил свою мысль Владимир Путин.

Когда модератор дискуссии задал российскому лидеру вопрос, есть ли у него единомышленники — такие же националисты, он ответил: "Есть. Почти 146 миллионов человек". Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.