Оппозиция в Раде заблокировала передачу Андреевской церкви Вселенской патриархии

Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины заблокировала передачу в пользование Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве. Она подала документ об отмене решения депутатов о передаче церкви. И пока народные избранники не обсудят этот документ в парламенте, передача будет заблокирована.

Закон о передаче Андреевской церкви в Киеве Рада приняла со второй попытки, напоминает РИА Новости. Передачу поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Теперь это решение заблокировано и его не могут подписать ни спикер Рады, ни президент Украины Петр Порошенко.

Но спикер Верховной рады Андрей Парубий решил не следовать букве и духу закона и несмотря на блокировку законопроекта о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату передал документ на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Петр Порошенко добивается получения томоса – пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ, опасается глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Он построен в 1754 году на Андреевской горе в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Церковь находится на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. С 2015 года Андреевская церковь находится в собственности украинского государства.

Предоставление Константинополем автокефалии неканонической церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом. Синод РПЦ разорвал общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

В отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата синод РПЦ назвал канонически ничтожным и политизированным.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.