Новый биомаркер поможет отличить "спящий" рак молочной железы от смертельно опасного

Международная группа учёных обнаружила белковый биомаркер, по которому можно определить, является ли метастатический рак молочной железы "спящим" или смертельно опасным. Открытие поможет медикам лучше подбирать лечение для пациентов, которые пережили основной курс лечения, но заполучили метастазы, а также, вероятно, позволит "усыплять" агрессивные формы опухолей.

Одним из самых часто встречающихся онкологических заболеваний в современном мире является рак молочной железы. Специалисты утверждают, что болезнь можно победить, если диагностировать заболевание на ранней стадии.

Поясним, что метастазы являются отдалённым вторичным очагом патологического процесса, возникший при перемещении из первичного очага болезни через ткани организма. Отмечается, что костный мозг является первой "мишенью" метастатического рака молочной железы.

На сегодняшний день медики после основного курса лечения проводят анализ костного мозга пациенток на остаточные диссеминированные опухолевые клетки (DTC). Между тем их обнаружение вовсе не означает, что заболевание начнёт активно прогрессировать вновь.

Согласно статистике, примерно у 60 процентов пациенток с идентифицированными диссеминированными опухолевыми клетками рецидивы рака (возобновления болезни) не наблюдаются в течение пяти лет и более.

Учёные решили выяснить, что может заставлять эти метастатические DTC оставаться "спящими" в течение столь длительного периода.

Оказалось, что ключом к регулированию активности раковых клеток является специфический белок NR2F1.

Исследователи выяснили следующее: если в раковых клетках костного мозга присутствует большое количество NR2F1, то пациенты живут дольше, а сама болезнь "дремлет". В противном случае (при отсутствии или небольшом количестве NR2F1 в раковых клетках) заболевание прогрессирует, и пациенты умирают раньше.

"Исследование показывает, что выживание у пациентов как-то связано с высоким уровнем этого белка. Тесты с использованием этого белкового маркера могут усовершенствовать лечение рака молочной железы, избавляя пациентов от ненужного лечения", — говорит ведущий автор работы Хулио Агирре-Хисо (Julio Aguirre-Ghiso) из Медицинского комплекса Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Он отмечает также, что открытие меняет правила игры. Возможно, белок NR2F1 пригодится учёным в разработке способов, заставляющих рак "впадать в спячку".

Ранее учёные, изучающие рак простаты, показали, что повышение уровня NR2F1 заставляет заболевание "замолчать". На сегодняшний день специалисты изучают препараты, способные активировать NR2F1.

"Всё это открывает двери для разработок новых методов лечения, предотвращающих метастазирование, "усыпляющих" или искореняющих спящие диссеминированные раковые клетки, которые ещё не начали метастатический рост", — говорит Агирре-Хисо о возможных будущих направлениях исследований.

Результаты работы представлены в научном издании Breast Cancer Research.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других способах, которые потенциально могут помочь справиться с опасным недугом.

Так, учёные предлагают бороться с болезнью при помощи иммунотерапии, аспирина и уменьшения жиров в рационе.

Кроме того, медики призывают не использовать нетрадиционную медицину, которая, к слову, увеличивает риск смерти от рака более чем в два раза.