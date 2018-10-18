"Езжайте в свою Россию!": в Казахстане врач отказалась принять ребенка из русской семьи

В Казахстане педиатр отказалась принимать юную пациентку после заданного ее мамой вопроса — разговаривать на русском языке врач не пожелала, посоветовав посетителям уезжать на историческую родину, сообщает "Наша газета".

Инцидент произошел днем 15 октября в региональной поликлинике в Аркалыке, куда свою четырехлетнюю дочку привела Анастасия Алексеенко.

"Перед нами к врачу зашла женщина с ангиной, у нее было осложнение в виде конъюнктивита. После этой женщины зашла я с дочерью и спросила, обработала ли она руки, потому что ангина — это очень серьезное дело. Тем более, что там такие осложнения. Врач мне ответила: "Ваше какое дело, вы кто такая, чтобы я перед вами отчитывалась?" Я сказала, что я мать ребенка, которого она сейчас будет осматривать. Ну и все, началось", — описала она не попавшую на запись предысторию конфликта.

Снимать происходящее женщина начала после прозвучавшей из уст педиатра Молдир Утебаевой фразы: "Вы, русские, езжайте в свою Россию!" Дальше последовали препирательства относительно языка общения, в ходе которых Алексеенко выяснила, что по-русски объясниться с врачом у нее не получится — только на казахском. До осмотра ребенка дело так и не дошло — врач покинула кабинет.

Обе женщины в тот же день обратились с заявлениями в полицию, а главврач пообещала провести расследование инцидента и принесла извинения Анастасии. После этого конфликт сошел на нет, поскольку недавние противницы принесли друг другу извинения и пообещали забрать свои заявления.

"Она попросила прощения, я ее простила. Она тоже мать, недавно приехала в наш город. Это был конец рабочего дня, она сослалась на усталость и на то, что ей не понравился мой вопрос. Сказала, что обрабатывать руки после каждого пациента — ее обязанность", — отметила Алекссенко.