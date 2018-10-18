Медики рассказали, чем можно заразиться, ковыряясь в носу
Привычка, свойственная многим детям и даже взрослым, – ковыряние в носу – может оказаться смертельно опасной. Таков вывод нового исследования европейской команды учёных.
Специалисты изучали распространение пневмококков – бактерий, которые вызывают менингит, средний отит, синусит и внебольничную пневмонию.
Болезни, вызванные пневмококковой инфекцией, ежегодно уносят жизни 1,3 миллиона людей во всём мире. В группе риска находятся дети и пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом, уточняет глава научной группы Виктория Коннор (Victoria Connor) из Ливерпульской школы тропической медицины.
Её команда впервые доказала, что пневмококки передаются не только воздушно-капельным путём. Так, если на пальцы человека попал патоген, то при контакте со слизистой оболочкой носа он благополучно проникнет в организм.
Чтобы оценить возможные риски контакта "рука-нос", медики пригласили к участию в исследовании 40 здоровых взрослых добровольцев. Их случайным образом распределили на четыре группы, которые подвергались воздействию пневмококков разными способами.
Исследователи подчёркивают, что этот эксперимент не ставил под угрозу здоровье добровольцев, поскольку концентрации микроорганизмов были минимальными.
Участники из первой группы должны были окунуть руки в воду, заражённую бактериями, а затем тщательно обнюхать пальцы. Второй группе было предложено потереть нос тыльной стороной ладони после высыхания "бактериальной воды". Добровольцы из третьей и четвёртой группы должны были совершить "акт самозаражения", поковырявшись в носу пальцами, на которых были патогены. При этом у людей из третьей группы пальцы должны были быть влажными, а у людей из четвёртой – сухими.
Затем специалисты определяли содержание бактерий в организмах (точнее, в носах) добровольцев. Они оценивали распространение популяций патогенов и выявляли бактериальную ДНК.
Оказалось, что самые высокие показатели распространения бактерий были у участников из третьей группы. Чуть меньше патогеных микроорганизмов успело расплодиться у людей из первой группы. Напомним, что в обоих случаях нос людей контактировал с мокрыми руками.
Впрочем, показатели роста бактерий у второй и четвёртой группы были немногим меньше. Иными словами, для бактерий сухая и влажная среда по сути не имеют принципиальной разницы, полагают медики. По их словам, лишь немногие пневмококки гибнут на открытом воздухе во время сушки мокрых рук.
Комментируя результаты работы, Коннор отметила, что отучить детей ковыряться в носу часто становится непростой задачей. А запретить им тереть или чесать нос и вовсе невозможно. Поэтому, пожалуй, лучшая мера профилактики в данном случае – приучить ребёнка регулярно мыть руки и поддерживать чистоту в доме, чтобы он как можно реже контактировал с грязными предметами.
Но также важно, чтобы забота о гигиене не переходила в разряд паранойи, поскольку присутствие небольшого количества бактерий стимулирует развитие иммунной системы детского организма, добавляют эксперты.
Их коллеги, не принимавшие участия в работе, отмечают важность новых данных.
"Это экспериментальное исследование является первым подтверждением того, что пневмококковые бактерии могут распространяться через прямой контакт, а не только по воздуху. Мы должны продвигать строгую гигиену рук и основные меры по борьбе с инфекцией, такие как отказ от совместного использования продуктов питания, напитков и мобильных телефонов, чтобы снизить передачу патогенов, передающихся респираторно", — считает профессор Тобиас Вельте (Tobias Welte) из Университета Ганновера в Германии.
В будущем медики намерены рассмотреть дальнейшие процессы распространения пневмококка по организму после попадания в дыхательные пути. Также они хотят экспериментально оценить эффективность мытья рук и других методов гигиены.
Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале European Respiratory Journal.
Напомним, что ранее в США учёные обнаружили новую супербактерию, оказавшуюся возбудителем пневмонии. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что риск развития этого заболевания у новорождённых могут увеличивать антибиотики.
Сейчас
Энергоблок Запорожской АЭС срочно остановлен после попытки запуска
Картина дня
-
Камеры сняли керченского стрелка за несколько минут до бойни
- Путин о ядерной агрессии: мы попадем в рай, а они просто сдохнут
- Андреевская церковь в Киеве стала яблоком раздора
- Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста умер в странном ДТП
- Стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине
Самое читаемое
-
Нелюдь: биография устроившего бойню в колледже говорит о многом
- Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов
- Известный актер признался, что так и не смог пережить гибель жены и детей
- Соседка рассказала о странностях керченского стрелка
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Путин прокатил президента Египта на Aurus Senat по гоночной трассе
- В России зреет новый топливный кризис
- Въезд в Москву предложили сделать платным
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Власти рассматривают меры по ужесточению контроля над оружием и повышением безопасности в учебных учреждениях
- Новый удар в торговой войне: ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с января 2017 г.
- Мир изменился: Канада погрузилась в "легалайз" ради налоговых поступлений
- Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок
- НАФТА 2.0 - фарс или рабочий механизм?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Болезнь Гоше: самое главное - вовремя диагностировать
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Зона экстрима: зацеперов будут "спасать" повышенными штрафами
- Новоселы осваиваются в новых домах по программе реновации
- Пассажиров горящего самолета спасли через иллюминаторы: учения в Домодедове
- Москва простилась с создателем цифрового телевидения Марком Кривошеевым
- Юрий Башмет представил в "Зарядье" "Страсти по Пиковой даме"
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"