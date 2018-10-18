Медики рассказали, чем можно заразиться, ковыряясь в носу

Привычка, свойственная многим детям и даже взрослым, – ковыряние в носу – может оказаться смертельно опасной. Таков вывод нового исследования европейской команды учёных.

Специалисты изучали распространение пневмококков – бактерий, которые вызывают менингит, средний отит, синусит и внебольничную пневмонию.

Болезни, вызванные пневмококковой инфекцией, ежегодно уносят жизни 1,3 миллиона людей во всём мире. В группе риска находятся дети и пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом, уточняет глава научной группы Виктория Коннор (Victoria Connor) из Ливерпульской школы тропической медицины.

Её команда впервые доказала, что пневмококки передаются не только воздушно-капельным путём. Так, если на пальцы человека попал патоген, то при контакте со слизистой оболочкой носа он благополучно проникнет в организм.

Чтобы оценить возможные риски контакта "рука-нос", медики пригласили к участию в исследовании 40 здоровых взрослых добровольцев. Их случайным образом распределили на четыре группы, которые подвергались воздействию пневмококков разными способами.

Исследователи подчёркивают, что этот эксперимент не ставил под угрозу здоровье добровольцев, поскольку концентрации микроорганизмов были минимальными.

Участники из первой группы должны были окунуть руки в воду, заражённую бактериями, а затем тщательно обнюхать пальцы. Второй группе было предложено потереть нос тыльной стороной ладони после высыхания "бактериальной воды". Добровольцы из третьей и четвёртой группы должны были совершить "акт самозаражения", поковырявшись в носу пальцами, на которых были патогены. При этом у людей из третьей группы пальцы должны были быть влажными, а у людей из четвёртой – сухими.

Затем специалисты определяли содержание бактерий в организмах (точнее, в носах) добровольцев. Они оценивали распространение популяций патогенов и выявляли бактериальную ДНК.

Оказалось, что самые высокие показатели распространения бактерий были у участников из третьей группы. Чуть меньше патогеных микроорганизмов успело расплодиться у людей из первой группы. Напомним, что в обоих случаях нос людей контактировал с мокрыми руками.

Впрочем, показатели роста бактерий у второй и четвёртой группы были немногим меньше. Иными словами, для бактерий сухая и влажная среда по сути не имеют принципиальной разницы, полагают медики. По их словам, лишь немногие пневмококки гибнут на открытом воздухе во время сушки мокрых рук.

Комментируя результаты работы, Коннор отметила, что отучить детей ковыряться в носу часто становится непростой задачей. А запретить им тереть или чесать нос и вовсе невозможно. Поэтому, пожалуй, лучшая мера профилактики в данном случае – приучить ребёнка регулярно мыть руки и поддерживать чистоту в доме, чтобы он как можно реже контактировал с грязными предметами.

Но также важно, чтобы забота о гигиене не переходила в разряд паранойи, поскольку присутствие небольшого количества бактерий стимулирует развитие иммунной системы детского организма, добавляют эксперты.

Их коллеги, не принимавшие участия в работе, отмечают важность новых данных.

"Это экспериментальное исследование является первым подтверждением того, что пневмококковые бактерии могут распространяться через прямой контакт, а не только по воздуху. Мы должны продвигать строгую гигиену рук и основные меры по борьбе с инфекцией, такие как отказ от совместного использования продуктов питания, напитков и мобильных телефонов, чтобы снизить передачу патогенов, передающихся респираторно", — считает профессор Тобиас Вельте (Tobias Welte) из Университета Ганновера в Германии.

В будущем медики намерены рассмотреть дальнейшие процессы распространения пневмококка по организму после попадания в дыхательные пути. Также они хотят экспериментально оценить эффективность мытья рук и других методов гигиены.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале European Respiratory Journal.

Напомним, что ранее в США учёные обнаружили новую супербактерию, оказавшуюся возбудителем пневмонии. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что риск развития этого заболевания у новорождённых могут увеличивать антибиотики.