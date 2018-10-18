Андрею Малахову не дали снести баню раздора на участке Алексея Баталова
На дачном участке Алексея Баталова в подмосковном Переделкине продолжается бой за баню, которую построил на земле народного артиста его сосед Вадим Эльгарт.
Три месяца назад, в годовщину смерти Баталова, Эльгарт публично заявил в студии "Прямого эфира", что прекращает вражду и разрешает Андрею Малахову приехать и снести постройку в любой момент.
Однако когда на участок приехала техника, сосед Баталовых внезапно передумал, а прибежавшие соседки – защитницы Эльгарта стали кричать Малахову, что он "подонок", который не разобрался в ситуации.
Женщины утверждают, что Эльгарт с Баталовым вместе ходили в эту баню, и все между ними было нормально.
И это – в то время, когда вдова Баталова Гитана Аркадьевна лежит в больнице. Именно она попросила Андрея Малахова сделать все без нее, чтобы поклонники знаменитого артиста могли посадить на освободившейся земле яблони.
Однако сосед, не желающий отдавать участок, на котором стоит баня, несмотря на решение суда, требует дождаться некоей дополнительной экспертизы и вызвал очередную замерочную комиссию.
Друзья, ученики и коллеги Алексея Баталова возмущены этой ситуацией и считают, что постройку надо было сносить, раз есть решение суда.
Почему технику все-таки остановили? Кто хочет завладеть наследством Алексея Баталова? Правда ли, что актер был единственным из соседей, кто отказался продать соседу дополнительную землю? И по какой причине этот участок стал землей раздора?
Очередные "банные разборки" на дачном участке Алексея Баталова — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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