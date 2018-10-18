Экстремал прыгнул с вершины самого опасного водопада в Британии

Британский экстремал Мэтти Харпер совершил головокружительный прыжок с вершины самого мощного водопада в стране High Force, который расположен в долине Тисдейл. Высота природного объекта превышает 21 метр, сообщает Lad Bible.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Харпер сначала долго готовится к прыжку, а затем решительно прыгает вниз, сделав двойное сальто. Мужчина долго не появлялся из-под воды, чем напугал ждавших его на берегу друзей.

К счастью, Харпер почти не пострадал. Тем не менее, мужчина, который занимается экстремальными видами спорта с 14 лет, отметил, что никому не советует повторять свой поступок.

"Я не ожидал, что после приземления поток воды захлестнет меня, и я долгое время не смогу вынырнуть. Ни в коем случае не следуйте моему примеру", — отметил экстремал.

Ранее сообщалось, что прыжок с высотки в Норвегии едва не стоил американцу жизни.