Юрий Башмет представил в "Зарядье" "Страсти по Пиковой даме"
"Страсти по Пиковой даме" в "Зарядье": московская премьера музыкально-драматической постановки прошла на сцене нового концертного зала. Авторскую и весьма необычную интерпретацию знаменитой оперы представляет маэстро Юрий Башмет. Это неизвестная публике история любви азартного графа Сен-Жермена и юной Венеры Московской.
Дирижер Юрий Башмет и режиссер Павел Сафонов за кулисами за несколько минут до начала своего спектакля продолжают обсуждать детали. Маэстро поправляет манжеты (на них непременно вышит альтовый ключ), снимает часы и выходит в зал, который тут же взрывается аплодисментами.
"Страсти по Пиковой даме" — московская премьера и первый спектакль на сцене концертного зала "Зарядье". Вольная интерпретация известной оперы переносит зрителя на полвека назад до событий, описываемых в повести Пушкина.
"Это как бы пояснение того, что происходит, и размышления о том, что могло бы произойти в "Пиковой даме", и все, что осталось за кадром: встреча с Сен-Жерменом в молодости, как бы это могло происходить", — рассказывает актриса Надежда Михалкова.
Два таких самостоятельных жанра, как опера и драматическое искусство, здесь лаконично дополняют друг друга. Диалоги цепляются за арии и наоборот. Секрет такого слияния, возможно, музыка, которая, как известно, объединяет всех.
"Вообще сложнейшее произведение — я говорю сейчас о музыке — и гений Петра Ильича. Все собрано в фокусе, плюс совершенно незаигранная музыка", — объясняет дирижер Юрий Башмет.
Акустика "Зарядья" — особое удовольствие для меломанов. Зал на 1600 мест — идеальное звучание, где бы зритель не находился. Сцена концертного зала "Зарядье" впервые так преобразилась. Появились декорации, кулисы и возможность использовать инженерные системы — первые ряды партера убрали и здесь образовалась оркестровая яма.
"Мы думали про такое пространство, которое могло бы объединить даже два разных времени — прошлое и настоящее. И придумали такое старое, заброшенное, покинутое казино, где может быть происходили эти события, а сейчас живет дух этого Сен-Жермена", — говорит режиссер Павел Сафонов.
Для Юрия Башмета и его оркестра "Новая Россия" выступление в "Зарядье" — дебют. Музыканты осваиваются на сцене и за кулисами, а впереди еще два других спектакля, тоже премьерных для столицы. В ноябре московской публике представят "Фантастическую Кармен", а в декабре "Евгения Онегина".
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