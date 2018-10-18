Тренер "Зенита" Семак – о Кокорине и Мамаеве: шанс на ошибку есть у всех

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дал первый комментарий о произошедшей ситуации вокруг нападающего питерского клуба Александре Кокорине и хавбеке "Краснодара" Павле Мамаеве.

"Страсти немного улеглись и теперь стало больше рациональных высказываний. Есть истерия, основанная на моральной составляющей и есть закон. Само собой, оправдать эти поступки не может никто, — сказал Семак в интервью "Спорт-экспрессу". – Однако отмечу, что шанса на ошибку у всех. Хорошо, что все не завершилось более тяжкими последствиями. Для меня это самое главное".

"Мне их обоих жаль, но и за свои поступки необходимо отвечать. Безусловно, ребята заслуживают наказания, но и оно должно быть справедливым. Не потому что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким бы оно было для Иванова, Петрова, Сидорова"…

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что Павел Мамаев может покинуть Бутырское СИЗО уже в ближайшую пятницу, несмотря на то, что изначально его поместили под стражу до восьмого декабря.