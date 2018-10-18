Волкер: США планируют ужесточать санкции против России каждые два месяца

Американская администрация планирует ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев. С таким заявлением выступил на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Вторая вещь, которую мы сделали, заключается в том, что мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины, — цитирует Волкера ТАСС. — Это включает сохранение санкций в США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени. Это — тот самый трек, по которому следует администрация Трампа, и мы продолжим им следовать. Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того, как мы уже видели".