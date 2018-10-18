Опубликованы кадры резонансного ДТП с лихачом на BMW в Барнауле

В сети размещена запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, унесшей три жизни. Столкновение, попавшее на видео, произошло 15 октября в Барнауле.

Поздним вечером в минувший понедельник на проспекте Ленина нетрезвый водитель BMW X6 на большой скорости проскочил на красный свет и протаранил Renault Scenic, в салоне которого находилось пять человек.

На месте ДТП скончалась пятилетняя девочка из Renault. 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, также ехавшие в протараненном авто, умерли от полученных травм в больнице.

Водитель Scenic и еще один пассажир госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, отметив, что виновник аварии не пострадал, а женщине, находившейся на пассажирском сидении в BMW вся необходимая помощь была оказана на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет девять лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан и полностью признал свою вину. Расследование взято на контроль руководителем региональной полиции.

Местные СМИ подчеркивают, что водитель BMW X6 "имеет отношение к энергетической сфере, торгует топливом" и проживает в так называемой "Барнаульской Рублевке".