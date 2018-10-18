Сотрудники безопасности китайского вокзала пропустили мальчика через рентгеновский аппарат. Видео

Сотрудники безопасности вокзала провинции Чжуань были крайне удивлены, увидев на своих мониторах, вместо ожидаемой ручной клади силуэт ребенка. Выяснилось, что мальчик влез в рентгеновский аппарат в то время, когда его отец проходил рамку металлоискателя.

Пройдя контроль, мужчина обнаружил отсутствие своего ребенка, заволновался начал его искать, и в этот момент сын торжественно выехал на резиновой ленте из рентгеновского аппарата.

После того, как ребенок был найден, его отец коротко поговорил с работником вокзала, и мужчина с сыном продолжили свой путь.