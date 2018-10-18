Москва простилась с создателем цифрового телевидения Марком Кривошеевым

В Москве простились со знаменитым ученым, создателем современного цифрового телевидения Марком Кривошеевым. Он скончался 16 октября в возрасте 96 лет. Именно Кривошеев разработал международные стандарты вещания высокой четкости. В 1961 году он организовал трансляцию, героем которой стал Юрий Гагарин, а в 1980 году отвечал за телеверсию Олимпийских игр в Москве.

В этом траурном зале на церемонии прощания люди, которые стояли у истоков телевидения. Ведь Марк Кривошеев — создатель того телевидения, той картинки, которую мы знаем, к которой мы все уже давно привыкли. А ведь это его заслуга и команды, конечно, но прежде всего — его -инженера, ученого, основателя современных международных стандартов цифрового телевещания. И когда весь мир делал по пол шага, советская страна, благодаря инженеру Кривошееву, совершила рывок. Телевизионный сигнал с разрешением в 625 строк, когда все видно и понятно, это именно его заслуга. Наши телевизионщики были первые в мире. Марк Кривошеев — первый среди них.

"Он закладывал все основы телевидения", — говорит Анатолий Назейкин, председатель Профсобза работников связи России.

"Он смог добиться, что все страны единогласно утвердили единые стандарты того, что мы сегодня называем современным телевидением", — объясняет Николай Никифоров, в 2012-2018 года министр связи с массовых коммуникаций.

Первые телетрансляции, прямые эфиры — Кривошеев начал регулярное телевещание в стране, участвовал в создании телецентра, и это именно благодаря ему, его идеям и техническим новациям мир увидел полет Гагарина в космос.

Сложные системы, профессиональная терминология — даже объяснить не просто. Но благодаря Кривошееву, который возглавил работы по созданию стандартов цифрового вещания, весь мир теперь может обмениваться телесигналами, трансляциями, любыми телевизионными форматами, а когда-то это была сложнейшая задача. А еще он был очень человечным и скромным, простым в общении. Всегда говорил "мы". Первый и единственный создатель нового цифрового телевидения высокой четкости.