Требовавший больше подписей пьяный водитель едва не скормил протокол инспектору ДПС

Водитель из Сыктывкара вместо лишения прав рискует отправиться в колонию за устроенный на ровном месте спор с инспектором ДПС из-за количества подписей в копии протокола, сообщает региональное управление СКР. Камера регистратора запечатлела момент, когда мужчина перешел от уговоров к силовым действиям.

"Это не копия! Где мои подписи? Друг, ты чего, офонарел, что ли?! Где ваши подписи?" — донимал полицейского остановленный на дороге 32-летний мужчина.

Он отказывался поверить в то, что под копией договора может стоять только одна подпись стража порядка — по его мнению, их должно было быть три как минимум. Инспектор стоял на своем, и тут терпение пьяного водителя лопнуло — он с силой приложил протокол к лицу инспектора и смял его.

Осознание совершенного пришло через секунду — мужчина невинно поднял руки и взялся утверждать, что ничего не совершал. Утомленный общением со словоохотливым правонарушителем служитель закона скрутил своего "подопечного" и доставил в отделение. За применение насилия в отношении представителя власти ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Схожий случай произошел на днях в Козьмодемьянске, что в Марий Эл, где пьяный пенсионер долго грозил составлявшему на него протокол майору кулаком и в конце концов не сдержался и ударил полицейского. В этом случае, впрочем, дело обошлось административным протоколом за мелкое хулиганство.