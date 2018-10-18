Путин: мы не хотим подорвать доллар, мы хотим обеспечить свою безопасность

Россия с некоторыми странами уже сейчас нашла механизмы страховки от чрезмерной волатильности при переходе на расчеты в национальных валютах. Такой пул национальных валют создан в рамках БРИКС, создан совместный банк, заявил на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.

"Пока этот банк не сопоставим по своим возможностям с МВФ, но это все-таки в этом направлении, — отметил Путин. – Но все эти инструменты создаются. Я не буду вдаваться в детали, но с некоторыми странами мы уже сейчас нашли определенный инструментарий как можно действовать, избавляя себя от этих рисков ".

При этом глава российского государства подчеркнул, что переход от расчетов между странами в долларах на расчеты в национальных валютах произойдет не сегодня и не завтра. Даже нефтяные компании России не заинтересованы в скором отказе от долларовых расчетов.

"Но со временем это произойдет, — заверил Путин. — Как только это произойдет, у доллара наступят тяжелые времена, как у универсальной расчетной единицы".

Россия будет двигаться в этом направлении не потому, что мы хотим доллар подорвать, пояснил при этом Путин, в потому, что мы хотим обеспечить свою безопасность. По мнению президента России, США сами рубят сук, на котором сидят, подвергая сомнению доллар как универсальное платежное средство и единственную резервную валюту. Это, повторил еще раз Путин, типичная ошибка империи. Путин рассказал, что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит. Но это и есть ошибка.

Пленарное заседание дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".