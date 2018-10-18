В Котельниках кроссовер протаранил ограждение и вылетел на газон. Видео

В подмосковных Котельниках кроссовер, по словам очевидцев это был Mersedes, потерял управление, съехал с дороги, протаранил металлическое ограждение и вылетел на газон. Авария произошла еще 16 октября, однако видео было опубликовано лишь спустя два дня.

Свидетели ДТП утверждают, что Mersedes на большой скорости вылетел на перекресток, когда ему загорелся красный. В этот момент перед ним развернулся Citroen, и водитель немецкого кроссовера, пытаясь избежать столкновения, выкрутил руль и потерял управление.

Французская машина благополучно избежала аварии, вероятно, сидевший за ее рулем человек не сразу заметил, в какой опасности он находился. Водитель немецкого автомобиля не пострадал.