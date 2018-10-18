Москвич, зарезавший бабушку и родителей, арестован

Обвиняемый в тройном убийстве на северо-востоке Москвы Владислав Ермаков арестован на два месяца. Санкцию на арест 22-летнего молодого человека выдал Останкинский районный суд. Ермаков подозревается в убийстве родителей и бабушки в квартире на улице Летчика Бабушкина.

Задержанный пояснил следователям, что убил бабушку, отца и мать в бытовой ссоре, сообщает ТАСС. Он не мог вспомнить точного мотива для убийства, сказав "по глупости, наверное".

Под стражей Влад Ермаков останется минимум до 17 декабря.

17 октября он набросился с ножом на спящую бабушку. Когда на ее крики прибежали родители, зарезал и их. Это произошло в день, когда его отцу исполнилось 50 лет. При этом он гонялся за родителями по квартире, чтобы убить.

О произошедшем через 6 часов он рассказал по телефону своей 15-летней сестре, живущей в спортивном интернате. Теперь убийцу ждет психиатрическая экспертиза.