Даниил Медведев разгромил Лайовича и вышел в третий круг Кубка Кремля

На московских кортах продолжается престижный теннисный турнир Кубок Кремля. Свои выступления продолжают российские теннисисты. В мужской сетке соревнования Даниил Медведев пробился в 1/4 финала.

Первая ракетка России не оставил шансов сербскому сопернику Душану Лаойвичу, одержав крупную победу в двух сетах – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 54 минуты.

За место в полуфинале Кубка Кремля Медведев поборется с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом – прошлогодним финалистом московского турнира. В мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов литовец занимает 107-ю строчку.

Также отметим, что в мужской сетке соревнований еще один российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в четвертьфинал, проиграв другому сербу Филипу Краиновичу (5:7, 4:6).