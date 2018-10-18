"МанЮнайтед" переподписал контракт с Люком Шоу

Английский "Манчестер Юнайтед" сообщил о подписании нового контракта с защитником Люком Шоу. Срок обновленного договора будет действовать между сторонами до лета 2023-го года. Согласно сообщениям СМИ, зарплата англичанина будет составлять 150 тысяч фунтов в неделю.

"Я горжусь тем, что продолжу выступать за "Манчестер Юнайтед", поставив подпись под новым соглашением, — признается Шоу, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "МЮ". – Хотел бы поблагодарить всех тех, кто оказывает мне поддержку – руководство, товарищей по команде и болельщиков. Отдам все силы, чтобы продолжать помогать клубу добиваться успехов".

Напомним, что Шоу является игроком "МанЮнайтед" с 2014 года, когда он перешел в стан "красных дьяволов" из "Саутгемптона".