Минобороны РФ планирует объявить конкурс на создание новейшего перехватчика

Российские военные собираются объявить конкурс на разработку ПАК ДП, или перспективного комплекса дальнего перехвата. Объединенная авиастроительная корпорация уже направила все свои материалы по этой программе военным, рассказал агентству ТАСС вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков.

Когда пройдет конкурс, пока не сообщается. Однако известно, что ПАК ДП должен сменить в российских ВКС высотный перехватчик МиГ-31.

Ранее стало известно, что компания "МиГ" готовит инициативный проект нового перехватчика. Так как, по мнению руководства самолетостроительной корпорации, нынешний МиГ-31 прослужит еще не больше 10 лет и ему нужна замена.

Сейчас МиГ-31 – главный и единственный специализированный перехватчик в российских ВКС. Он способен разогнаться до 3 тысяч километров в час. А в апреле 2016 года самолет установил рекорд – провел в воздухе 7 часов и пролетел 8 тысяч километров. Всего на счету МиГ-31 19 высших мировых достижений, подтвержденных Международной авиационной ассоциацией.