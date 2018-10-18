Полиция обвинила Кокорина и Мамаева в побоях и хулиганстве

Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также еще двум их соучастникам, были предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям "Побои" и "Хулиганство". Обвинения в адрес хулиганов предъявлены московской полицией.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 "Побои" и статьей 213 "Хулиганство" братьям Кокориным, Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику, — цитирует слова своего собеседника ТАСС.

Напомним, что на данный момент Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся под стражей в Бутырском СИЗО. Срок их заключения продлится до восьмого декабря. Но Мамаев может покинуть "Бутырку" уже в пятницу, 19-го октября.