Тема:
Массовое убийство в Керчи 25 минут назад
В Москву перевезли девятерых пострадавших от взрыва в Керчи
Число жертв нападения в керченском колледже увеличилось до 20. По дороге в аэропорт Симферополя скончалась 16-летняя девушка. В списке пострадавших больше 40 фамилий. Девять раненых доставили в Москву на лечение самолетом МЧС. Ребят разместили, в том числе, в клинике Рошаля и институте хирургии имени Вишневского.
Состояние пяти пострадавших из Керчи, поступивших в НИИ неотложной детской хирургии, тяжелое и крайне тяжелое, пояснил директор института Валерий Митиш. Еще одна девочка находится в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал "Россия 24".
Трое пациентов погружены в медикаментозную кому и находятся на искусственной вентиляции легких. Еще трое пострадавших находятся в сознании. Директор НИИ уточнил, что всего в клинику ранее было доставлено из Керчи шесть пациентов. Пока прибытия новых в НИИ не ожидают. У всех пациентов минно-взрывные и осколочные ранения, тяжелые повреждения тканей и костей, а в некоторых случаях — тяжелые повреждения внутренних органов. Пострадавшим потребуется комплексная интенсивная терапия, переливание крови, лечение ожогов.
Всего в аэропорт Жуковский двумя самолетами перевезли девять пострадавших. Все они нормально перенесли перелет, заверила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По словам министра, семеро из девяти пострадавших – крайне тяжелые. И шестеро из доставленных в Москву – несовершеннолетние.
Ранее по теме
-
Путин: трагедия в Керчи стала результатом глобализации4 часа назад
-
Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства одногруппников4 часа назад
-
Хладнокровие поражает: что известно о керченском стрелке5 часов назад
-
Камеры сняли керченского стрелка за несколько минут до бойни5 часов назад
-
Керченскому убийце назначат посмертную психиатрическую экспертизу7 часов назад
-
Число погибших в керченском колледже увеличилось до 21 человека7 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Камеры сняли керченского стрелка за несколько минут до бойни
- Путин о ядерной агрессии: мы попадем в рай, а они просто сдохнут
- Андреевская церковь в Киеве стала яблоком раздора
- На юге России разбился учебно-тренировочный самолет
- Полиция обвинила Кокорина и Мамаева в побоях и хулиганстве
Самое читаемое
-
Нелюдь: биография устроившего бойню в колледже говорит о многом
- Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов
- Известный актер признался, что так и не смог пережить гибель жены и детей
- Соседка рассказала о странностях керченского стрелка
- Рассекречен доклад о сексуальной ориентации Гитлера
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Путин прокатил президента Египта на Aurus Senat по гоночной трассе
- Названы самые популярные подержанные машины в России
- В России зреет новый топливный кризис
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Власти рассматривают меры по ужесточению контроля над оружием и повышением безопасности в учебных учреждениях
- Новый удар в торговой войне: ЦБ Китая опустил курс юаня до минимума с января 2017 г.
- Мир изменился: Канада погрузилась в "легалайз" ради налоговых поступлений
- Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок
- НАФТА 2.0 - фарс или рабочий механизм?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Болезнь Гоше: самое главное - вовремя диагностировать
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Зона экстрима: зацеперов будут "спасать" повышенными штрафами
- Новоселы осваиваются в новых домах по программе реновации
- Пассажиров горящего самолета спасли через иллюминаторы: учения в Домодедове
- Москва простилась с создателем цифрового телевидения Марком Кривошеевым
- Юрий Башмет представил в "Зарядье" "Страсти по Пиковой даме"
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"