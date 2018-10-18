В Москву перевезли девятерых пострадавших от взрыва в Керчи

Число жертв нападения в керченском колледже увеличилось до 20. По дороге в аэропорт Симферополя скончалась 16-летняя девушка. В списке пострадавших больше 40 фамилий. Девять раненых доставили в Москву на лечение самолетом МЧС. Ребят разместили, в том числе, в клинике Рошаля и институте хирургии имени Вишневского.

Состояние пяти пострадавших из Керчи, поступивших в НИИ неотложной детской хирургии, тяжелое и крайне тяжелое, пояснил директор института Валерий Митиш. Еще одна девочка находится в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал "Россия 24".

Трое пациентов погружены в медикаментозную кому и находятся на искусственной вентиляции легких. Еще трое пострадавших находятся в сознании. Директор НИИ уточнил, что всего в клинику ранее было доставлено из Керчи шесть пациентов. Пока прибытия новых в НИИ не ожидают. У всех пациентов минно-взрывные и осколочные ранения, тяжелые повреждения тканей и костей, а в некоторых случаях — тяжелые повреждения внутренних органов. Пострадавшим потребуется комплексная интенсивная терапия, переливание крови, лечение ожогов.

Всего в аэропорт Жуковский двумя самолетами перевезли девять пострадавших. Все они нормально перенесли перелет, заверила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По словам министра, семеро из девяти пострадавших – крайне тяжелые. И шестеро из доставленных в Москву – несовершеннолетние.