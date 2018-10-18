КХЛ. Дубль Мозякина помог Магнитке обыграть "Авангард"

В Магнитогорске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Металлург" принимал в родных стенах омский "Авангард" и одержал уверенную победу со счетом 4:1.

Команды долго запрягали и в первом периоде открыть счет так и не смогли. Во втором отрезке финский нападающий "Металлурга" Ииро Пакаринен смог вывести свою команду вперед. Однако все главные события развернулись в заключительной 20-минутке. Для начала омич Сергей Широков восстановил статус-кво. Но хозяева льда смогли оформить разгром соперника за семь минут, забив три шайбы в ворота гостей – дуль на счет Мозякина, и еще один гол в активе Евгения Тимкина.

В другом матче "Барыс" на выезде в Челябинске одержал волевую победу над "Трактором". Гости проигрывали в две шайбы (2:4), однако они смогли забить три шайбы подряд, завершив встречу со счетом 5:4. Победу они добились по итогам овертайма.