Исследователи установили связь между длиной пальцев и сексуальностью

Представители британского университета Эссекса провели исследование, в ходе которого установили связь между длиной пальцев человека и его сексуальной ориентацией. Оказалось, что люди, чьи безымянные пальцы длиннее указательных, чаще бывают гомосексуалистами, сообщает Daily Mail.

Ученые измерили длину пальцев у близнецов, один из которых был гомосексуалистом. Выяснилось, что у него разница между указательным и безымянным пальцами больше, чем у брата.

"Особенно заметна такая разница у женщин", — отмечают исследователи.

Это обстоятельство британцы связывают с внутриутробным воздействием тестостерона.

По словам сотрудницы кафедры психологии Университета Эссекса Тьюсдей Уоттс, у идентичных близнецов гены на 100 процентов общие, поэтому возможная разница в сексуальной ориентации у них должна объясняться факторами, которые не имеют отношения к генетике.

"Человеческая сексуальность определяется в утробе и зависит от количества мужского гормона, который на нас воздействует. Тело может реагировать на него по-разному. Зародыши, которые подверглись более высокому воздействия гормона, чаще рождаются геями или бисексуалами", — отметила Уоттс.

"Так как длина пальцев тоже зависит от гормонального уровня, то по пальцам можно сделать вывод о сексуальной ориентации человека", — заявила британка.