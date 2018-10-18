Улыбчивый и смышленый: маленький мальчик внезапно оказался без родителей

В Щёлкове следователи разбираются, что могло произойти с семьей мальчика, которого нашли в подъезде жилого дома. Пока никто из родственников не откликнулся, не было и заявлений о пропаже ребенка. В розыске родителей участвуют полиция и волонтеры.

Четвертый день работа в щелковском следственном отделе начинается с совещания по одному и тому же делу.

Каждое утро следователи приезжают на улицу Комарова, во двор дома № 7 — опрашивают вероятных свидетелей. Ведь не мог маленький мальчик появиться из ниоткуда. Кто-то привёл полуторагодовалого малыша сюда, на детскую площадку.

"Камер нет непосредственно выходящих на подъезд, на детскую площадку, мы отрабатываем другие камеры, общие камеры, установленные в городе, но это также, как наряду сейчас с возникшими версиями о том, что ребенок не местный", — рассказала Светлана Линденер, заместитель руководителя следственного отдела по Щелково ГСУ СКР.

"Помогите найти родственников" — такие ориентировки в Щелково на каждом столбе. Но за четыре дня — ни одного звонка. Мальчика никто не узнал. Оперативники не исключают: ребёнка могли привезти из другого региона или даже из другой страны — из Белоруссии или Украины.

Саша, на это имя малыш откликнулся, пока остаётся в больнице — еще не прошла простуда.

"Вообще не слышно, чтобы он плакал и капризничал. Очень хорошо контактирует со всеми взрослыми", — говорит медицинский работник.

Улыбчивый, смышленый, легко идет на руки к незнакомой тёте с микрофоном. Очень радуется подаркам. Врачи уверены, малыш рос в хорошей семье. Чужих не боится, ухожен. Его нашли в чистой, теплой одежде. Ее тоже изучают следователи.

"Шапочка приметная и курточка яркая, может кто узнает", — говорит следователь.

К делу подключилась и столичная полиция: пока отсматривают записи с камер вокзалов и метро. Поисковый отряд "Лиза Алерт" клеит листовки по всей Московской области, опрашивает прохожих.

"Обратите, пожалуйста, внимание, не видели ли вы в вашем районе данного мальчика", — просит волонтер.

У щелковских следователей пока две версии случившегося. Первая — родители сами бросили малыша.

"Может, разные сложились ситуации в семье, может, финансовые были затруднения, какой то нервный стресс в семье, ребенка оставили, теперь они боятся обратиться", — предполагает Линденер.

Вторая — родители попали в чрезвычайную ситуацию.

"Возможно, совершено преступление в отношении родителей, ну если можно так сказать, что гуманный был преступник, он оставил ребенка", — говорит Линденер.

Следователи направили запросы во все регионы страны — не пропадал ли где ребенок, подходящий под описание. Но больше они надеются на резонанс в СМИ.

"Игрушки есть, одежда новая есть. Спасибо всем большое, только ищем маму", — говорит медицинская сестра.

Скоро Сашу выпишут из больницы. Пока его помесят под опеку, во временную семью.