Путин объяснил программу России на XXI век: и ветер стихнет, и лес успокоится

Почти сто сорок шесть миллионов человек. Так Владимир Путин ответил на вопрос, сколько людей он считает своими сторонниками. Разговор был на Валдайском форуме. Форум проходил в пятнадцатый раз. И организаторы решили немного изменить порядок. Обычно Путину задают вопросы эксперты. На этот раз было иначе: президенту напоминали, что он говорил на предыдущих таких встречах. Прав был или ошибался. Так получилось обсудить едва ли не все главные проблемы от Крыма и торговой войны США против Китая до экспорта российского сыра в Европу.

Дискуссионному клубу "Валдай" уже 15 лет. За это время на площадке обсуждались самые разны темы — глобальная энергетика, мировая геополитическая революция, мировой порядок. То есть дискутировали в основном о том, что происходит за границей нашей страны. Повестка юбилейной встречи изменена кардинально. Участники сосредоточены на внутренних процессах, и сама тема встречи задает тон — "Россия: программа на XXI век".

Существенная часть вопросов — про защиту страны в откровенно агрессивном мире. Ведущий спрашивает, каких конфликтов боится Россия сейчас больше всего?

"Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость и суверенитет, далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан — жизнь свою отдать за Отечество. У нас есть. Вот с этим никто и ничего не может поделать. И это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем чувствовать себя спокойно", — ответил Владимир Путин.

"Вы сказали, что мы проблем никому не создаем. Допустим, это так. Но нам тогда создают?" – поинтересовался директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Конечно создают, да еще как! Стараются во все лопатки", — тут же активно поддержал предложенную тему Путин.

"У вас было тоже хорошее высказывание, разошедшееся на цитаты. Известная метафора, что Россия – медведь, тайги он своей никому не отдаст. Это всем должно быть понятно. Вот и все! Как с тайгой? Кто-то посягает? Или "вот и все" наступил?" – продолжил ведущий.

"Ну вот и все" всегда было, — начал ответ глава российского государства. — Там и сейчас вот и все. Послушайте, мы же живем мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Но Россия одна из крупнейших ядерных держав. Мы совершенствуем свои ударные комплексы. Причем у нас на вооружении уже стоят некоторые, а некоторые будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, месяц, я имею в виду систему "Авангард". Мы точно совершенно, это очевидный факт и эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только. Испытания начать, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное, современное оружие".

Россия, Штаты — все это ядерные державы. И ядерный чемоданчик — у верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина. Ведущий спрашивает у главы государства: не страшно ли ему держать в руках мощнейшее оружие?

"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, — сделав паузу, Путин пояснил. — Потому, что они даже раскаяться не успеют!"

- Вы один из трех, на ком лежит ответственность за мир в целом?

"Да. И что?" – интересуется Путин.

- Не страшно?

"Нет. Но, вы знаете, у нас еще, когда пришел только на работу после университета на работу в органы безопасности и потом в разведку. Среда всегда соответствующим образом воспитывает. Если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Или берешься, и тогда уже ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски нужно действовать. Но уже ты не должен думать о самосохранении личном, — пояснил Путин. — Я помню трагические события конца 1990-х — начала 2000-х, когда я летал над Грозным. Там из-за каждого камня могли стрелять. И стреляли, кстати. Мы летали на бреющем полете над некоторыми территориями, потому что нельзя было подниматься. Но это был мой выбор, понимаете? И сейчас это мой выбор. Если что-то решил для себя, сделал какой-то выбор, то нужно действовать без оглядки на негативные последствия для себя лично. Нужно думать о позитивных последствиях для тех, ради кого ты это делаешь", — рассказал президент России.

Внутриполитическая тема важная и одновременно болезненная — изменение пенсионного возраста. Владимир Путин не так давно смягчил инициативы, предложенные правительством. Сегодня он еще раз объяснил, что кабинет вынужден идти на непопулярные меры.

"Знаете, в чем заключается феномен России? У нас люди умные! Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю, кто недоволен. Люди в большинстве своем понимают, что это неизбежно. Радоваться нечему, но понимание этого есть. А это самое главное. Это абсолютно ключевая вещь. Важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны, что делает правительство. Мне кажется, что эта нить не утрачена. И это, на мой взгляд, самый главный, основной фактор внутриполитической жизни", — добавляет Путин.

В зале больше 70 иностранцев. Здесь и представители западных стран, которые вводят против России санкции, и те, кто наравне с Москвой страдает от ограничений. Китайский политолог спросил по-восточному витиевато.

"Лес хочет покоя, да ветер не позволяет. Нас не оставят в покое. Россия и Китай объявлены наряду с Ираном и Северной Кореей главными противниками самого великого, самого миролюбивого, самого обиженного государства всего мира и всех времен. Значит, у нас общая судьба. Я бы хотел спросить у вас, как будет реагировать на это Россия, и какие рекомендации вы были дали нам – Китаю?" – спросил Путина научный сотрудник центра по изучению мировых проблем агентства "Синьхуа" Шэн Шилян.

"Уважаемый друг и коллега, я думаю, что Китай — не менее великая страна, и китайский народ — не менее великий народ, чем те, о ком вы сейчас упоминали. Погода изменчива. Придет время, и ветер успокоится. Мне кажется, не нужно просто сиюминутно реагировать на некоторые вещи, которые могут усугубить как-то ситуацию. Но, безусловно, нужно всегда реагировать и защищать свои интересы", — дал совет российский президент.

Отвечая на вопросы о напряженности в международных делах, Владимир Путин решил разрядить обстановку.

"Вы знаете, такая шутка есть. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: а я не напрягаюсь. Значит, то же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого. Мы не создаем никаких проблем. Мы что ли создаем эти проблемы? Нет. Это же нас все обвиняют в чем-то, причем с высокой степенью вероятности, как говорят, мы сделали то-то и то-то, туда вмешались, то там чего-то натворили. При этом никто не считают нужным предъявить какие-то доказательства. Кому-то показалось, что очень удобный инструмент решения внутриполитических проблем — это разыгрывание антироссийской карты. Это вредно для всех. Надеюсь, это пройдет когда-то", — надеется Путин.

Один из немногих слушателей в зале, кто о санкциях говорил с улыбкой, это подмосковный фермер-сыродел. Для него ограничения — возможность работать и зарабатывать.

"Хотел бы поблагодарить вас за санкции, — обратился сыродел к президенту. — Мы вообще долго спорили с экспертами на этой сессии…"

"Надо не меня, надо американцев благодарить за санкции", — уточняет ту же Путин.

"Как раз мы потом без пол-литра не могли разобраться, кого благодарить: то ли Обаму, то ли Меркель, — продолжил предприниматель. — Я 9 раз пытался вам подарить сыр, а 9 раз его у меня изымала охрана. Передали или сами съели?"

"Съели", — слегка слышно вздохнул Путин.

"Понятно", — огорчился сыродел.

"Съели сами. Это не шутка, что я сейчас скажу, — решил приободрить его глава государства. — Мне мои коллеги подарили несколько бутылок вина. И у меня сотрудники охраны спрашивают: Владимир Владимирович, будем проверять или вы сами выпьете? Я говорю, проверяйте. Тем более, что я не очень-то употребляю. А что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят. Во-первых, мы пока не видим, что чего-то будут отменять, поэтому спите спокойно. Это первое. Второе. Чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться".

Одна из причин, по которой Россия Западу, как кость в горле, известна — Крым. Санкции этим и объясняли.

"Крым — это наше, — поясняет Путин. — Мы никуда не забираемся. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Вот здесь же те, кто будет со мной спорить, спор-то заходит моментально в тупик. Здесь же все демократы, а что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали — хотим быть независимыми, а следующим шагом — хотим быть в составе РФ".

Путину напоминают, что несколько лет назад он сам себя назвал самым главным националистом. Прошли годы, и президент от своих слов не отказался, объяснив, почему.

"Россия изначально, с первых своих шагов складывалась, как многонациональное государство, — начал он. — Русская нация не существовала вечно. Она была образована из различных славянских племен, не было же русских на каком-то этапе, а потом начали формироваться на основе общего рынка, власти князя, единого языка и веры потом единой. Россия складывалась, как многонациональное государство, а потом уже и как многоконфессиональное. Это основа существования России. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну. И в этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурошный, который ведет к развалу нашего государства. Вот в чем разница".

- У вас есть единомышленики?

"Есть, — подтверждает Путин. — Почти 146 миллионов человек".

В XXI веке борьба за людей может быть не меньше, чем за территории или ресурсы. Президенту напоминают слова Солженицина — что сбережение населения важнее всего. Готова ли страна к такой борьбе, спрашивают Путина. Президент парирует: не просто готова, Россия выигрывает эту борьбу. В качестве примера Путин привет RT – Russia Today.

"У нас есть одно достаточно скромное средство массовой информации. Но если даже оно вызывает такую изжогу и боязнь влияния на умы, значит, мы выигрываем эту конкуренцию. Кстати говоря, во Франции, я знаю, руководство вас не очень жалует. Ну, вот, если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я тоже, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, что там, как работают".

К слову, именно отечественные медиа показывают миру весь ужас, который переживают жители Донецка и Луганска в ходе проводимой Киевом так называемой антитеррористической операции. Украинские власти, не переставая, бьют по жилым домам, хотя под Минскими соглашениями стоит подпись Петра Порошенко.

"Для всех очевидно, что украинские сегодняшние власти не только не выполняют Минские соглашения, но и не собираются этого делать. На сегодняшний день, в том числе в силу внутриполитических раскладов, имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы. Это связывает руки всем политическим силам. В этих условиях, я думаю, нам нужно желать только одного, чтобы не возникла искушение обострить ситуацию", — подчеркнул Путин.

Отвечая на многочисленные вопросы о политике и экономике, войне и мире, Владимир Путин нашел время, чтобы поделиться своими чувствами к родной стране. Ведь именно Россия — главная тема их встречи.

"Моя любовь к России, я не побоюсь этих высокопарных слов, многократно возросла за эти годы. Я же почти 20 лет в разведке проработал. Поэтому, конечно, не знал так Россию, как узнал ее, приехав в Москву и начав работать на федеральном уровне, а затем став председателем правительства и президентом страны. Я увидел, насколько глубокая и мощная эта страна, с какими она мощными историческими моральными корнями. Я не по книжкам времен Великой Отечественной войны, а воочию убедился в мощи российского народа и в мудрости российского народа. И в этой связи я без всякого преувеличения говорю: моя любовь к России многократно возросла", — подчеркнул Владимир Путин.

Аплодисменты — благодарность за откровенный и содержательный разговор. Он продолжался более трех часов.