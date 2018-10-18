Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

Телеканал "Россия 1" готовит для зрителей новую грандиозную премьеру. Это историческая сага о Борисе Годунове. Только костюмы для героев ленты шили 8 месяцев. Москву XVI века воссоздали в мельчайших деталях. В ролях — звезды первой величины: Виктор Сухоруков, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова. Образ Годунова воплотил Сергей Безруков, который как раз сегодня отмечает день рождения.

Противоречивый правитель Борис Годунов. У Сергея Безрукова — пожалуй, самый сложный образ за всю карьеру. Главная роль в захватывающей исторической саге. Жизнь царя — уже готовый сценарий. "Очень масштабная картина, проработка детальная, — отмечает народный артист России Сергей Безруков. — Если хотите заглянуть в XVI век, посмотрите "Годунов", это о нас с вами все равно. Мечта, честолюбие, любовь — все есть".

Результат двухгодичных съемок — в эфире совсем скоро. Уникальные кадры с площадки: грандиозная стройка XVI века специально для фильма. Историческая достоверность — в каждой детали, вплоть до пуговиц на кафтане — точная копия. В 45 лет Безруков продолжает ставить сверхзадачи: сыграл сразу трех Годуновых — молодого опричника, затем только что выбранного царя, первого нерюриковича и наконец Годунова в старости. Раздолье для мастера перевоплощений.

"Конечно, играть роль от молодого совсем человека до старика — это подарок актеру, — продолжает Сергей Безруков. — Я порой забывал, где я нахожусь. Полное ощущение присутствия, ощущения даже до мурашек, когда вот сейчас появится Грозный, когда пройдут, допустим, опричники, вот сейчас пройдут стрельцы, и ты понимал, что ты попал в то время".

В XVI век словно на машине времени. Эпоха тревог и драматических событий. Борьба за трон, неразделенная любовь, предательство, измены. Возможно, самый эмоциональный образ Безрукова. Громко выскажется актер и в будущих ролях. На экранах появится и как начальник Соловецкого лагеря (идут съемки фильма "Обитель" по роману Захара Прилепина), и в образе Остапа Бендера. Уже закончилась работа и над "Заповедником": кино снято по мотивам повести Сергея Довлатова. И такой калейдоскоп ролей — не предел. "Если ты еще ощущаешь этот самый драйв внутри, я думаю, что все в порядке, самое главное — когда тебе не скучно, а мне не скучно", — признается актер.