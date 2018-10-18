В районе Евфрата между ИГИЛ и США сложилась патовая ситуация

Еще одна ошибка коалиции привела к потерям среди своих же союзников в регионе. Американские истребители накануне нанесли удар по курдам, которые в этот момент наступали на позиции ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Среди солдат есть погибшие и раненые. В итоге атака курдов захлебнулась, а экстремисты захватили новые территории.

Нелепые попытки американцев хоть как то справиться с террористами за Ефратом привели к очередным жертвам. Теперь страдают союзники коалиции. 6 погибших и 15 раненых курдских бойцов.

Таков итог бомбового удара американской авиации. Причем бомбили отряды СДС при наступлении на ИГИЛ. Террористы глупостью противника воспользовались сполна. Захватив сирийский город Хаджин, на самой границе с Ираком.

В рядах СДС паника, констатирует российский военно-дипломатический источник:

"Отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и СДС привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района".

Бои в этом районе Сирии идут уже полгода, а толку нет. Военные эксперты сходятся во мнении, что действия сил коалиции больше похожи на имитацию борьбы с террористами.

Пять дней назад боевики напали на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра. Захватили и вывезли 130 арабских семей.

Всего же в Хаджине террористы удерживают около 700 человек. Причем среди пленных есть и жители западноевропейских стран. Боевики используют заложников как повод для ультиматумов курдам. Требуют освободить сторонников и передачи под контроль запрещенной в России ИГИЛ новых территорий на востоке Евфрата. В Хаджине за невыполнение условий заложников расстреливают ежедневно.

Патовое положение военно-дипломатический источник называет закономерным.

Об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лаврорв в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro:

"Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило".

Что стало со странами, где порядок наводили американцы — хорошо помнит весь мир. Ирак, Ливия… С Сирией сотворить то же самое стандартными методами не получается.