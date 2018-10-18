Расследование бойни в Керчи: вопросов пока больше, чем ответов

Спецгруппа следователей сейчас восстанавливает подробную картину массового убийства в Керчи, изучает личность преступника и его связи. Многим экспертам кажется невероятным, что замкнутый 18-летний студент мог организовать такое преступление. Уже известно, что он хорошо разбирался в компьютерах, отлично — в химии и огнестрельном оружии. Он без труда прошел медобследование и спецподготовку для получения лицензии. Ни у одного специалиста он не вызвал ни малейших подозрений.

Студент политехнического колледжа жил вместе с мамой. Снимали комнату. С соседями сейчас работают следователи, допрашивают, не видели ли они как мальчик приходил с оружием. Но если схрон у Рослякова вообще и был, возможно он был и не дома — напротив пустырь, забор, кучи мусора. Для закладки место идеальное.

Накануне Владислав Росляков дождался, пока мама уйдет на работу, и только после этого покинул дом, видимо, опасаясь, что она может увидеть, что он взял с собой. Дом, где жили Росляковы, и политехнический колледж — на разных концах Керчи, в 15 километрах друг от друга. На то, чтобы проделать этот путь пешком, ушло бы часа 3. На велосипеде -час, но это тоже маловероятно. Остается такси или общественный транспорт – 41-й автобус или маршрутка. Тогда получается, что свой смертоносный груз Росляков провез в салоне полном людей через весь город.

Около 11:30 Росляков попадает в объектив камеры видеонаблюдения у колледжа. Черная толстовка, за спиной рюкзак, явно тяжелый. Четверокурсник, видимо, не хотел привлекать внимание сотрудников учебного заведения, поэтому зашел на территорию не через главный вход. Пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там направился в неработающий туалет, переоделся, достал оружие и пошел по этажам. Начал убивать, затем — взрыв.

Кадры изнутри здания до и после трагедии: больше всего от взрыва пострадали главный холл и столовая. Именно здесь собирались многие студенты, в 11:40 начиналась большая перемена.

На кадрах видно, что взрывной волной вынесло даже массивную перегородку, отделявшую помещение буфета от коридора. Слева от главного входа располагается пост вахтера. После ремонта сохранилась та же стойка и настенные часы.

Оказывается, что турникеты и рамка металлодетектора были установлены всего месяц назад. Ранее двери на входе были деревянными. Стекла, разлетевшиеся от взрыва, поранили тех, кто находился вдали от эпицентра. Судя по плану первого этажа и характеру повреждений, по одной из версий, взрывное устройство могло быть заложено в углу столовой. В колледж Росляков принес не одну, а сразу две бомбы. Второе СВУ обнаружили в рюкзаке рядом с телом самого Владислава.

После взрыва в столовой убийца открывал двери аудиторий и стрелял на поражение. На одной из дверей — следы выстрелов. Почему Росляков не использовал несколько тротиловых шашек и коктейль Молотова, неизвестно. Вопросов в этой страшной истории пока больше, чем ответов.

Один из основных — как вообще юноша, которому только исполнилось 18 лет, так быстро сумел получить лицензию на оружие. В отделе полиции, где и выдают этот документ, с прессой сейчас явно не желают.

- Никаких комментариев, — закрывает дверь перед телегруппой сотрудница отдела.

Лицензию на оружие Рослякову подписывал майор Николай Федусенко. На рабочем месте его не застать. Для получения лицензии Рослякову нужно было предоставить в полицию две справки — и они у него были. Судя по медицинской выписке о прохождении психиатрической экспертизы, 2 июля врачи не обнаружили у Рослякова противопоказаний для ношения, хранения и использования оружия. Вопросов не возникло и у нарколога.

"Врач, выдающий сертификаты, на момент обращения не может предположить, что может произойти через некоторое время", — поясняет исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Керченского психоневрологического диспансера Наталья Кравец.

Обучение правилам безопасного обращения с оружием подросток проходил в частном центре в Симферополе. Всего после шести часов занятий, среди которых, как утверждают, исключительно теория и никаких стрельб, Росляков уже 18 июля сдал зачеты и получил свидетельство. При этом на оплату обучения он сумел выбить себе скидку, сославшись на материальное положение.

Преподавателям говорил, что хочет стать охотником. Но оружие, которое он приобрел, скорее не для охоты, а самообороны. Hatsan Escort Magnum Guard PS-4 турецкого производства. Калибр — 12 миллиметров, 5 патронов в магазине. Его чаще используют сотрудники ЧОПов, чем профессиональные охотники. Точность совсем не важная, зато убойная мощь впечатляет. Видимо, для Рослякова этот показатель был куда важнее.

"Человек готовился. Готовился достаточно долго, — констатирует президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. – Готовился тщательно. Могло понадобиться (на подготовку) от нескольких месяцев до полутора лет".

В оружейном магазине, который сейчас закрыт, Владислав Росляков и купил ружье. Причем сделал он это еще 8 сентября. А патроны к оружию он приобрел уже 13 октября, более чем через месяц, и в другом магазине.

13 октября Росляков покупает патроны — 150 штук. Брал даже не дробь, а картечь, она предназначена для массового поражения на близком расстоянии. При этом никаких подозрений не вызвал.

"Он приходил в субботу, 13-го числа, — подтверждает директор оружейного магазина Анатолий Лунев. – Смысл примерно такой: молодой человек не вывал никаких опасений, не показал негативных качеств. Он показал свое разрешение на оружие, которое дает ему право приобретать (патроны). Оно свежее. Оно проверялось".

Еще один вопрос: откуда у 18-летнего безработного парня на все это деньги? Ружье — тысяч двадцать, 15 коробок патронов — еще около шести, плюс официальные платежи за лицензию, обучение в стрелковом клубе. Получается, минимум тысяч 35-40. А ведь семья жила далеко небогато, говорят, не было даже самых необходимых вещей.

- А почему вы говорите, что он помыться приходил? Мыться у них негде было?

"Нет у них ванной дома", — поясняет соседка-пенсионерка.

С отцом сына мать Владислава была в разводе. А сам он — на инвалидности, говорят, частенько выпивал. Галина Рослякова растила сына фактически одна, работая простой санитаркой в местном онкодиспансере.

Сыну запрещала гулять с друзьями и покупать компьютер. Считала, что все это грех. Но соседи семьи говорят, что она сама состояла в секте "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России) и заставляла сына жить по ее правилам.

"Знаю, что она была в секте. У нас секта по дороге на вещевой рынок "Комсомольский". И там у нас секта. Вот она там была", — говорит о матери студента политехнического колледжа соседка.

"Она в секте была какой-то, куда она водила тоже и Влада", — говорит девушка.

- Это какая секта?

"Иегова. Что-то такое", — поясняет девушка.

Замкнутый, временами пугающий. Так Влада Рослякова характеризуют те, кто знал его лично.

"Влад на пары ходил с ножом. Это было примерно с третьего курса", — рассказывает его однокурсник.

"У него друзей не было в классе. Он мог с ребятами в классе общаться, но это были для него не друзья. Чисто одноклассники", — рассказывает бывшая одноклассница Рослякова Лариса Пономарева.

Еще один немаловажный вопрос: мог ли все так хорошо спланировать и осуществить задуманное всего они молодой человек или все же ему кто-то помогал, пусть и только советом?

"Задача – установить, были ли у него сообщники или нет, кто его готовил к этому преступлению. Он действовал один. Это уже установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд моих коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог".

Чтобы лучше понять возможные мотивы керченского стрелка, следователи уже назначили посмертную психолого- психиатрическую экспертизу.

"Это очень одинокий, замкнутый, не имеющий друзей человек, — говорит о керченском стрелке заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. – Достаточно самолюбивый. Он из бедной семьи. Люди могут даже что-то по-доброму сказать: может, тебя подкормить и прочее. А это может вызвать большую злобу. Он как паровой котел – кипел, а выхода не было".

Пострадавшие, те, кто в больницах и чье состояние улучшается, общаются со следователями. Что же касается самого места, где разыгралась кровавая трагедия, следственная группа может завершить работы там уже 18 октября.