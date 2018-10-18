Мэйвезер-младший: Макгрегором займусь после Хабиба

Непобежденный американский чемпион по боксу в средней весовой категории Флойд Мэйвезер-младший заявил о намерении провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Американец признался, что бой состоится после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Макгрегор говорит всякую ерунду, но еще ничего не закончено, — приводит слова Мэйвезера ТАСС со ссылкой на Sun. – После того, как я подерусь с Хабибом, я займусь подготовкой к бою с Макгрегором. Мы подеремся с ним еще раз".

Напомним, что ранее Мэйвезер-младший объявил о готовности провести бой по правилам бокса с Нурмагомедовым, который бросил вызов американцу. Оба спортсмена не имеют поражений в своей карьере.