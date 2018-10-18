В США начали выращивать мясо из куриных перьев

Представители американской компании Just нашли безопасный для животных способ приготовления мяса. Они решили выращивать его на основе клеток, взятых из живого скота и птицы. Первый эксперимент поставили на курицах, взяв пробу ДНК из их перьев, сообщает Stern.

Бизнесмены из Сан-Франциско говорят, что помощью белка клетки делятся в небольшом биореакторе, в результате чего получаются готовые куски мяса. Чтобы вырастить кусочек курицы из пера птицы сейчас требуется около двух дней.

Представители Just пока не готовы запускать такой продукт в серийное производство, но обещают, что уже к концу года он появится в нескольких калифорнийских ресторанах.

Кроме того, фирма уже продает разработанный несколько лет назад майонез, который состоит исключительно из растительных компонентов.

Согласно статистике, за последние 30 лет потребление мяса в мире значительно выросло. Так, с 1990-го по 2013-й год количество ежегодно потребляемого мяса на душу населения Земли выросло на 10 килограммов, достигнув 43 килограммов.

Калифорнийские предприниматели считают, что их продукция поможет сохранить окружающую среду.