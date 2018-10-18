Российские футзалисты завоевали серебро юношеской Олимпиады

Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр среди юниоров, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе. В финале российские футзалисты уступили сверстникам из сборной Бразилии со счетом 1:4.

Автором единственного гола в составе российской команды стал Данила Самусенко.

Эта медаль стала для олимпийской сборной России 57-й в общекомандном медальном зачете, из которых 28 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Напомним, что эти показатели гарантировали российской команде досрочную победу в неофициальном медальном зачете.