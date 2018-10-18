В квартиру Максаковой в Киеве ворвались неизвестные

В Киеве 15 крепких мужчин взломали дверь и ворвались в квартиру бывшего депутата Государственной думы России, оперной певицы Марии Максаковой. Об этом она сообщила украинским СМИ. По словам артистки, незваные гости застали дома ее ребенка и гувернантку. Они потребовали освободить апартаменты.

Как сообщает телеканал "Россия 24", причиной инцидента якобы стал жилищный спор: официально жилплощадь принадлежит бывшему сотруднику Следственного комитета России Денису Панаитову. Он якобы предложил Максаковой поменяться квартирами, но свою часть сделки так и не выполнил.

22 марта 2017 года Панаитов стал владельцем столичной квартиры Максаковой, а на следующий день ее супруга, беглого депутата Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Как уточняет РИА Новости, по словам оперной дивы, дверь ее квартиры взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи.

Мария Максакова просит правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию.