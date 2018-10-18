Вице-премьер правительства Крыма арестован на два месяца

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции.

Как передает "Интерфакс", судья Юлия Сафина согласилась с доводами следствия о том, что чиновника необходимо изолировать от общества на время разбирательства и избрала в отношении него меру пресечения в виде ареста до 16 декабря 2018 года.

Следователь сообщил о том, что Нахлупин, занимая государственную должность, периодически брал взятки. Конкретную сумму он при этом не назвал.

Адвокат обвиняемого Валерий Попов просил суд о более мягких мерах в отношении своего клиента — домашний арест в Красногорском районе Подмосковья или выход на свободу под залог в 8 миллионов рублей.

Сам Нахлупин просил отправить его под домашний арест хотя бы на две недели, ссылаясь на то, что его младший ребенок из шести имеющихся — тяжело болен и ему требуется обследование, которое займет около 14 дней.

Подсудимый отметил, что скрываться от правосудия он собирается и не может, поскольку объявлен в розыск Украиной по обвинению в государственной измене.

Он был задержан в Москве 17 октября. Следственные действия накануне были также проведены в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, компаниях "Крымгазсети" и "Крымэнерго".