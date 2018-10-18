Юношеская Олимпиада. Российские боксеры взяли еще две медали

В аргентинском Буэнос-Айресе подходят к завершению юношеские Олимпийские игры. Российские спортсмены продолжают улучшать свои показатели в общекомандном медальном зачете. Боксеры сборной России принесли в копилку еще две медали.

Золото Олимпиады завоевал россиянин Илья Попов, который первенствовал в финальном бое весовой категории до 64-х килограмм. В решающем бое он взял верх судейским решением (4:1) над представителем Казахстана Талгатом Шайкеном.

Затем еще один представитель российского бокса Руслан Колесников стал обладателем серебряной медали в весе до 81 килограмма. В финале он проиграл британскому сопернику Кэролу Итауме после решения судей, присудивших ему победу со счетом 4:1.

Таким образом, в заключительный день Игр олимпийская сборная России завоевала 59 медалей: 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Россия досрочно стала победителем медального зачета Олимпиады, которая завершится в ночь с пятницы на субботу.