Российские керлингисты вышли в 1/4 финала чемпионата мира с первого места

Сборная России по керлингу вышла в четвертьфинал чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в канадском Келоуне. В заключительном поединке группового этапа россияне одержали победу над соперниками из Нидерландов.

Итоговый счет матча 8:2 в пользу российских керлингистов. За сборную России выступали скип Александр Еремин, Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Мария Комарова. Успех в поединке принес россиянам первое место в группе: за восемь игр в группе они одержали семь побед при одном поражении, чего не смогли добиться их соперники.

Соперник по первому матчу плей-офф станет известен позже.