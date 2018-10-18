18 октября 201821:59
Российские керлингисты вышли в 1/4 финала чемпионата мира с первого места
Сборная России по керлингу вышла в четвертьфинал чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в канадском Келоуне. В заключительном поединке группового этапа россияне одержали победу над соперниками из Нидерландов.
Итоговый счет матча 8:2 в пользу российских керлингистов. За сборную России выступали скип Александр Еремин, Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Мария Комарова. Успех в поединке принес россиянам первое место в группе: за восемь игр в группе они одержали семь побед при одном поражении, чего не смогли добиться их соперники.
Соперник по первому матчу плей-офф станет известен позже.
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