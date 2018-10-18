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Дело саудовского журналиста 14 минут назад
Загадочное дело Хашогги: куда исчезло тело колумниста
"Эр-Рияд заставил замолчать" — один из заголовков, каких сегодня много в турецких СМИ. Пишут о гибели лейтенанта королевских ВВС Саудовской Аравии. Скончался в автомобильной катастрофе в столице королевства. Подробности неизвестны, но журналистам кажутся весьма подозрительными. Считают, летчик Мешаль Саад М. Альбостани был убит, чтобы скрыть информацию о деле колумниста The Wall Street Journal Джамаля Хашогги. Ведь лейтенант — один из тех, кто был в саудовском консульстве в Турции в тот день, когда туда зашел и больше не вышел журналист. Хашогги с тех пор исчез, и подробности его возможного убийства ужасают. Подозреваемых, по версии турецких полицейских, — 15. И вот один погибает в странном ДТП. Понятно, СМИ видят лишь одну причину. Тем более, до сих пор и непонятно, что именно случилось. Британский телеканал подключился к версии о том, что тело журналиста могли растворить в кислоте, поэтому и исчез бесследно.
"То, что арабскому миру нужно больше всего — это свобода выражения", — посмертная статья Джамаля Хашогги. Опубликована в The Washington Post. Рассказывает об ужесточении влияния Королевства на местные СМИ. Под контролем — не только печатные издания, но и Интернет. Писал об этом всегда. Для Востока — неудобная тема. Особенно, для Саудовской Аравии, где тщательно пытаются сменить имидж, где разрешили женщинам водить машину, где религиозная полиция, по сути, не работает. Однако многие "традиции" еще остались.
"Саудовская Аравия была одной из тех стран, в которой придерживаются средневековых традиций и обычаев, — отмечает журналист-арабист, доцент РГГУ Сергей Медведко. — Вплоть до наших дней практикуются прилюдные наказания. Хорошо, когда это плеть, хуже, когда побивание камнями или же отсечение головы".
Криминалисты и следователи Турции закончили осмотр диппредставительств Саудовской Аравии в Стамбуле. И пока взяли паузу. Пытки, инъекции, смерть — не для слабонервных. По данным турецких властей, глава судебной медэкспертизы Королевства Салах Аль Тубаики расчленял тело журналиста медицинской пилой и при этом слушал музыку в наушниках. Предлагал соучастникам последовать его примеру. Все, что осталось, закопали на заднем дворике резиденции консула. С места событий рассказывают, там спустя 12 дней дипломаты жарили шашлыки. Но улики все равно не скрыть.
"Совершение убийства оставляет множество следов, — говорит криминалист Ярослава Комиссарова. — И если есть версия, что каким-то образом тело было уничтожено, растворено в кислоте и так далее. Это еще больше следов, чем нежели свершился простой акт убийства, и тело было упаковано и транспортировано".
Неслучайно, убийство Хашогги заставил отправиться госсекретаря США Майка Помпео в турне. Сперва — словно на ковер — к принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману. После встречи появится интервью: в нем Помпео сухо резюмирует — саудиты обещали разобраться. На прямой вопрос журналиста – "Какие последствия в случае, если Эр-Рияд будет признан виновным?" — ответа нет. Обещаниями, видимо, доволен.
"Они сказали, что собираются провести тщательное, полное, прозрачное расследование, — сообщил Майк Помпео, государственный секретарь США. — Они также взяли на себя обязательство задерживать всех, кто может быть ответственен за это, будь то старший офицер или должностное лицо".
Из Королевства прямиком в Турцию, к Президенту Эрдогану. После полученных обещаний в Эр-Рияде дает уже свои – Анкаре: снять часть санкций. Якобы, из-за освобождения пастора Эндрю Брансона (его задержали два года назад, подозревали в участиях в путчах, это официально, но эксперты в это не верят). Смерть Хашогги для американо-саудовских отношений важнее.
"Предложение Помпео, намек Помпео о возможности снятия санкций, безусловно, направлен или рассчитан на встречные шаги Анкары, с тем, чтобы прикрыть глаза приглушить резонанс произошедшего в Стамбуле", — убежден главный научный сотрудник Института Европы РАН, востоковед, доктор политических наук Александр Шумилин.
Американский интерес известен: саудит Хашогги работал в США, ярко и открыто высказывался о своей родине. И тут убийство. На чаше весов — известная мораль полосатого флага, на другой – бизнес-интересы, контракты на поставку оружия и, прежде всего, энергетика, десятки миллиардов долларов. Вот и выбирай. Но есть "но". Попытка снизить накал страстей через Турцию может провалиться.
"Турция и Саудовская Аравия — это государства-соперники, — напоминает журналист-арабист, доцент РГГУ Сергей Медведко. — И поэтому Турции доставит не то что удовольствие, но дело чести постараться своего в кавычках "партнера" опозорить и даже если возможно, перед всем миром сказать, что это не та страна, не то государство, которое может претендовать на звание лидера исламского мира".
Расследование продолжается. И Белый дом уже не может игнорировать претензии журналистов — почему высшие эшелоны власти так мягко реагируют на жестокое убийство в Стамбуле. И реакция последовала, но едва ли жесткая. Запросили записи из консульства, с пометкой – "если такие вовсе существуют".
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