Погребинский: Путин готов взять на себя ответственность за сохранение мира

Речь Владимира Путина на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи была совсем не милитаристской, заявил в прямом эфире программы "60 минут" украинский политолог Михаил Погребинский. Он считает важным заявление российского президента о том, что Путин готов взять на себя ответственность за сохранение мира.

"Все участники дискуссии говорили о том, что сейчас так называемая милитаризация политики стала обычном делом, прежде всего, на Западе. Война теперь становится политикой только другими средствами. Это предупреждение о том, что мир, действительно, оказался на очень опасной черте, и об этом нужно всем задуматься", — подчеркнул Погребинский.

Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, добавил, что не нужно вырывать речь Владимира Путина из контекста "Валдая": "Мы четыре дня здесь сидим. У нас были встречи с высшим руководством России, не только с Путиным. И разговор шел о том, что Россия сотрудничает с Азией так близко, как никогда еще за всю историю. Никаких санкций, кроме японских, против России нет. Все дружат, идет большой экономический подъем в торговле. А европейцы и американцы только начинают поджигать мировой порядок".

"Мы ищем здесь, на Валдае, мирный путь. Здесь нет журналистов, здесь в основном эксперты, которые занимаются серьезной проблемой, как предотвратить большую войну", — заключил Александр Рар.

18 октября в Сочи Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". В этом году участники форума сосредоточились на российской повестке.