СМИ: футболист "Реала" Бензема замешан в попытке похищения человека

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема попал под подозрение в возможной попытке похищения человека. Речь идет о бывшем агенте футболиста, с которым у француза остались финансовые проблемы после разрыва трудовых отношений.

Сам агент уверен –похищение пытались организовать родственники Бензема, которые седьмого октября предприняли попытку хищения после матча чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Лионом", сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на mediapart.fr. На следующий день после инцидента агент подал иск в суд.