Сборная России выиграла юношескую Олимпиаду с рекордными 59 медалями

Сборная России одержала победу в медальном зачете летних Олимпийских игр среди юниоров, которые официально завершились в аргентинском Буэнос-Айресе. Российские олимпийцы общими усилиями завоевали рекордные 59 медалей (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых).

Ранее прежним национальным достижением сборной России на юниорских Олимпиадах по этому показателю являлись 58 медалей. Кроме того, благодаря 29 наградам высшего достоинства Россия обновила свой прежний рекорд – на предыдущих Играх их было 27.

Следом за Россией в медальном зачете расположилась сборная Китая, в активе которой 36 медалей, из которых 18 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Также в тройку лучших попала олимпийская команда Японии с 39 медалями (15-12-12). Вторую строчку китайским спортсменам они уступили из-за меньшего количества золотых наград.