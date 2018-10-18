В Екатеринбурге горят четыре этажа жилого дома

В Екатеринбурге горят несколько этажей 16-этажного жилого дома. Эвакуировано более 100 человек.

Сообщение о пожаре поступило поздно вечером. Изначально горели 9, 10 и 11 этажи, но потом огонь перекинулся на 12-й этаж. Из здания эвакуировано более 100 человек. Часть жильцов были выведены по лестничным маршам.

Возле дома припарковано много автомобилей, которые мешают проехать пожарным машинам. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает "Интерфакс".

В МЧС добавили, что другим строениям этот пожар не угрожает.